Salam malam

Aku di sini lagi

Yang masih saja tertunduk malu

Dan berdebu dosa

Terkadang terleka akan kewajipannya

Mengejar dan mengejar

Mengorbankan diri mencari puncak

Tanpa kutepikan sedikit masa

Untuk aku patuh

Untuk aku tunduk

Untuk aku cium

Untuk aku memanggil-Mu

Hanya mencari bila perlu

Hanya mencari bila tewas

Hanya mencari bila terjatuh

Namun tidak sedikit Kau menolak

Masih ada, masih sudi mendengar

Bagai rembulan yang setia pada janjinya

Tidak akan terpisah tiap malam

Menyinari semua warga alam

Seolah-olah Kau berkata:

“Aku menunggu dan setia ada

Untuk membawa kau terbang

Untuk kau bangkit dan terus berjalan.”