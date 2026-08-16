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Aku Ada
Seorang lelaki sedang bersendirian, merenung tentang kesilapan yang pernah dilakukan. - Foto hiasan PIXABAY
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Aug 16, 2026 | 5:30 AM
Salam malam
Aku di sini lagi
Yang masih saja tertunduk malu
Dan berdebu dosa
Terkadang terleka akan kewajipannya
Mengejar dan mengejar
Mengorbankan diri mencari puncak
Tanpa kutepikan sedikit masa
Untuk aku patuh
Untuk aku tunduk
Untuk aku cium
Untuk aku memanggil-Mu
Hanya mencari bila perlu
Hanya mencari bila tewas
Hanya mencari bila terjatuh
Namun tidak sedikit Kau menolak
Masih ada, masih sudi mendengar
Bagai rembulan yang setia pada janjinya
Tidak akan terpisah tiap malam
Menyinari semua warga alam
Seolah-olah Kau berkata:
“Aku menunggu dan setia ada
Untuk membawa kau terbang
Untuk kau bangkit dan terus berjalan.”
Muhammad Faizal Jamil
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