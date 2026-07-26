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Ujian dan Nikmat
Ujian dan Nikmat
Ujian dan Nikmat
Di sebalik setiap cabaran, tersimpan peluang untuk bangkit dan melangkah lebih jauh. - Foto hiasan PIXABAY
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Jul 26, 2026 | 5:30 AM
Bila tiba ujian yang memeritkan
nikmat kehidupan seolah menghilang
bimbang akan kian pudarnya
cahaya penyinar harapan
terasa pedih oleh luka-luka kegetiran
Namun ujian sebagai nikmat
mengalirkan keinsafan
bahawa setiap kesukaran diiringi kemudahan
hidup akan menjadi lebih bererti
bila cabaran disambut dengan reda
dan halangan membawa penerokaan tersendiri
bersama hikmah
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