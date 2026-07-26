Bila tiba ujian yang memeritkan nikmat kehidupan seolah menghilang bimbang akan kian pudarnya cahaya penyinar harapan terasa pedih oleh luka-luka kegetiran

Namun ujian sebagai nikmat

mengalirkan keinsafan

bahawa setiap kesukaran diiringi kemudahan

hidup akan menjadi lebih bererti

bila cabaran disambut dengan reda

dan halangan membawa penerokaan tersendiri

bersama hikmah