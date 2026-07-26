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Makna Hati Yang Hilang
Makna Hati Yang Hilang
Makna Hati Yang Hilang
Teman secangkir kopi - Foto KECERDASAN BUATAN (AI)
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Jul 26, 2026 | 5:30 AM
Aku pernah bertanya
kepada teman secangkir kopi
tentang hati kita yang punya mata
mampu membaca
mampu mengenal rasa
namun kini
tiada yang peduli
akan sifatnya yang tersembunyi
Bagi mereka
hanya mata yang melihat
hanya akal yang menilai dan berfikir
jika ada maksud hati tersimpan di dada
ruangnya mereka sebut
seakan dapat merasa
namun tiada siapa yang mengerti
apabila akal dan nafsu
dikatakan bertemu di situ
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