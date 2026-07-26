Aku pernah bertanya kepada teman secangkir kopi tentang hati kita yang punya mata mampu membaca mampu mengenal rasa namun kini tiada yang peduli akan sifatnya yang tersembunyi

Bagi mereka

hanya mata yang melihat

hanya akal yang menilai dan berfikir

jika ada maksud hati tersimpan di dada

ruangnya mereka sebut

seakan dapat merasa

namun tiada siapa yang mengerti

apabila akal dan nafsu

dikatakan bertemu di situ