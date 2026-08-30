Setiap malam yang menjengah dibina daripada kegelapan dan pekerjaan ‘jaga’ ialah tembok paling hadapan yang memisahkan manusia daripada apa-apa yang datang tanpa dijemput.

Dahulu, pekerjaan ini dipanggil ‘jaga’. Sebutan bakunya ringkas, tetapi maknanya luas seperti malam yang tidak bertepi. Istilah ‘jaga’ bererti menjaga keselamatan, menjaga amanah, dan menjaga garis halus antara lena manusia dengan ancaman yang tidak bernama.