Sudah lebih seminggu kokokan itu menampar gegendang kuping Nek Yam. Nek Yam cukup kenal kokokan itu.

Saling tidak tumpah. Sama seperti dahulu. Tetapi Nek Yam tidak tahu kenapa kokokan itu hilang. Nek Yam tidak tahu kenapa kokokan itu lama sepi. Kini, kokokan itu tiba-tiba kembali. Nyaring. Seakan memanggil-manggil Nek Yam. Seakan rindukan Nek Yam.

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