Saling tidak tumpah. Sama seperti dahulu. Tetapi Nek Yam tidak tahu kenapa kokokan itu hilang. Nek Yam tidak tahu kenapa kokokan itu lama sepi. Kini, kokokan itu tiba-tiba kembali. Nyaring. Seakan memanggil-manggil Nek Yam. Seakan rindukan Nek Yam.