Sepanjang perjalanan

dalam setahun yang panjang

antara banyak pohon kita lewati

kita terpanggil lagi

untuk berteduh di sini

di bawah pohon Ramadan

betapa rahmatnya dapat berteduh

sambil bermuhasabah diri

menyerahkan diri buat Ilahi

harumnya hikmah mewangi rohani.