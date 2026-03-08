Premium
Di Bawah Pohon Ramadan
Mar 8, 2026 | 5:30 AM
Beribadah untuk menyerahkan diri buat Ilahi sepanjang Ramadan. - Foto hiasan PIXABAY
Sepanjang perjalanan
dalam setahun yang panjang
antara banyak pohon kita lewati
kita terpanggil lagi
untuk berteduh di sini
di bawah pohon Ramadan
betapa rahmatnya dapat berteduh
sambil bermuhasabah diri
menyerahkan diri buat Ilahi
harumnya hikmah mewangi rohani.
Pohon Ramadan
bukan sebarang pohon
mampu menghasilkan buah iman
bersinar benar isbat-Nya sepanjang bulan
siang malam terbelai lembut
angin ketabahan
dalam diam tapi tak diam
kesabaran sarat menghambat
kita telan penuh ketakwaan
setitis demi setitis
berulit kesyukuran.
