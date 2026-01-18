kutilik-belek lembar-lembar kamus

agar dapat kurujuk

lalu kuteliti dengan telaten

mencari makna erti kata: dikeberjantungan

yang ketemu hanya hampa

tiada. kosong. nol.

namun aku pasti

maksudnya sejelas mentari

yang hadir menyeri pagi

pengertiannya tidak terselindung

laksana purnama rembulan

yang menerangi gelap malam

kerna dikeberjantungan itu: kamu