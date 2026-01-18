kutilik-belek lembar-lembar kamus
agar dapat kurujuk
lalu kuteliti dengan telaten
mencari makna erti kata: dikeberjantungan
yang ketemu hanya hampa
tiada. kosong. nol.
namun aku pasti
maksudnya sejelas mentari
yang hadir menyeri pagi
pengertiannya tidak terselindung
laksana purnama rembulan
yang menerangi gelap malam
kerna dikeberjantungan itu: kamu
yang berdiri di hadapanku
mengelirukan wacana
mencelarukan kalimat
membingungkan rentetan huruf
kerna hanya dengan hadir diam dirimu
kamu sebenarnya mengalunkan indah nada syurga
jeling manjamu mampu membuka pintu-pintu harapan
keluh nafasmu bisa merancakkan degup jantung
senggol bucu sikumu mengecas kembali tenaga jentera penggerak jiwa
bahkan, munculnya bayangmu saja menambah galak semangat menggelegak
