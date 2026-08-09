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Harmonikan Suasana
Ahli kumpulan tarian pelbagai budaya, Lentera Tari, semasa latihan tarian di Kelab Masyarakat Toa Payoh West pada 14 Julai - Foto hiasan ST
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Aug 9, 2026 | 5:30 AM
Kita dengar...
memperkukuhkan komitmen
membena masa depan
di antara satu sama lain
agar dapat bersandar
dan menarik nafas panjang
dalam tunjangan demi keakraban
Pesanan demi pesanan
berkali-kali disuarakan
memperhalusi strategi
dalam lelah siang
keringat tidak ditimbang
dalam dingin malam
imaginasi berwarna-warni
meliputi jagat ini
sama berlari dalam realiti
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