Topik diikutiPergi ke BHku
Inginku Jadi Seperti Ayah
Premium
Inginku Jadi Seperti Ayah
Inginku Jadi Seperti Ayah
Di sebalik diam seorang ayah, tersembunyi lelah dan pengorbanan yang tidak ternilai buat keluarganya. - Foto hiasan PIXABAY
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jun 21, 2026 | 5:30 AM
Kala bergema Azan di kananku
Laungan iqamat di kiriku
Daku disambut ke alam raya
Dalam dakapan seorang ayah
Walau kalammu membisu seribu kata
Diammu sarat beribu makna
Mengajar daku erti ketegasan
Mendidik daku erti keberanian
Laporan berkaitan
Rayuan Sang AyahFeb 8, 2026 | 5:30 AM
Sayunya Aku Menjadi Hamba-MuApr 19, 2026 | 5:30 AM