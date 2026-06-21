Kala bergema Azan di kananku
Laungan iqamat di kiriku
Daku disambut ke alam raya
Dalam dakapan seorang ayah

Walau kalammu membisu seribu kata
Diammu sarat beribu makna
Mengajar daku erti ketegasan
Mendidik daku erti keberanian

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