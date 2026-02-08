SPH Logo mobile
Rayuan Sang Ayah

Bahasa & Budaya
Rayuan Sang Ayah

karyasajak
Feb 8, 2026 | 5:30 AM

Rayuan Sang Ayah

SULAIMAN SYED ABDULLAH
Seorang ayah berdoa untuk kebahagiaan keluarganya. - Foto hiasan PIXABAY

Untuk anak perempuanku, jantung hatiku
Engkaulah lembut bak sinar pagi
Cahaya iman menerangi di sudut kesuraman yang sunyi
Umpama embun pertama di hujung subuh pagi
Jatuh perlahan di dahan ibadah yang tinggi

Zikirku menudungi fitrah nalurimu
Agar dunia berlaku adil pada hatimu
Kerna air matamu menjadi saksi setia
Menimbang kasih dengan derita dunia yang keras terasa
Seumpama srikandi yang mampu mengayunkan buana

