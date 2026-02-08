Untuk anak perempuanku, jantung hatiku Engkaulah lembut bak sinar pagi Cahaya iman menerangi di sudut kesuraman yang sunyi Umpama embun pertama di hujung subuh pagi Jatuh perlahan di dahan ibadah yang tinggi

Zikirku menudungi fitrah nalurimu

Agar dunia berlaku adil pada hatimu

Kerna air matamu menjadi saksi setia

Menimbang kasih dengan derita dunia yang keras terasa

Seumpama srikandi yang mampu mengayunkan buana