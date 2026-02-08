Premium
Rayuan Sang Ayah
Feb 8, 2026 | 5:30 AM
Seorang ayah berdoa untuk kebahagiaan keluarganya. - Foto hiasan PIXABAY
Untuk anak perempuanku, jantung hatiku
Engkaulah lembut bak sinar pagi
Cahaya iman menerangi di sudut kesuraman yang sunyi
Umpama embun pertama di hujung subuh pagi
Jatuh perlahan di dahan ibadah yang tinggi
Zikirku menudungi fitrah nalurimu
Agar dunia berlaku adil pada hatimu
Kerna air matamu menjadi saksi setia
Menimbang kasih dengan derita dunia yang keras terasa
Seumpama srikandi yang mampu mengayunkan buana
Laporan berkaitan
Dalam Ketenangan Malam Jan 25, 2026 | 5:30 AM
dikeberjantunganJan 18, 2026 | 5:30 AM