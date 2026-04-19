Sayunya Aku Menjadi Hamba-Mu

Bahasa & Budaya
Premium

Sayunya Aku Menjadi Hamba-Mu

sajakkarya
Apr 19, 2026 | 5:30 AM

Sayunya Aku Menjadi Hamba-Mu

sajak, Sayunya Aku Menjadi Hamba-Mu, ZUL-ATFI ISMAIL
Memohon doa dan pengampunan dari Allah swt. - Foto hiasan PIXABAY

Tidak kutahu di mana dan ke mana harus aku
menuntunkan langkah
setelah kau memilih ampunan ketika melewati
pintu-pintu insaf

Tidak kutahu di mana dan ke mana harus aku
menuntunkan langkah
setelah kau memilih kata-kata hikmat ketika
menyisip di sisa kasih

