Sayunya Aku Menjadi Hamba-Mu
Apr 19, 2026 | 5:30 AM
Memohon doa dan pengampunan dari Allah swt. - Foto hiasan PIXABAY
Tidak kutahu di mana dan ke mana harus aku
menuntunkan langkah
setelah kau memilih ampunan ketika melewati
pintu-pintu insaf
Tidak kutahu di mana dan ke mana harus aku
menuntunkan langkah
setelah kau memilih kata-kata hikmat ketika
menyisip di sisa kasih
