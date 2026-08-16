Kebenaran pasti bersinar benar apabila kebatilan tergeliat tercalar nanar tiada lagi onar berkicau racau keadilan mengakar ke bumi insani merafakkan mutmainah menggapai ke langit kemanusiaan berjalur isbat berulit hasanah.

Kebenaran pasti bersinar benar

sentiasa basah dalam diri yang tercabar

penuh tabah dan sabar

atas nama islah

menepis kebatilan yang resah

menggugah tak sudah

mampu dihalau

sekalipun terbeban menerjah

seribu musim kemarau.