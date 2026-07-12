Hanya di hujung jari
kemahuan bisa dihentikan
tidak pada dunia masih ligat berputar

Hanya di hujung jari
neon bisa dipadamkan
tidak pada api
bisa sahaja tanganmu digari
kita akan terus mendengarkan
puji-pujian melambung-lambung
menembusi cermin seri
akhirnya terpancar diri
sendiri

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