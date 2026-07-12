Topik diikutiPergi ke BHku
Ini Yang Kau Dapat Dari Jari Jemarimu
Ini Yang Kau Dapat Dari Jari Jemarimu
Ini Yang Kau Dapat Dari Jari Jemarimu
Membaca Al-Quran sambil jari jemari menunjuk ke ayat-ayat dalam kitab suci itu. - Foto hiasan BH
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jul 12, 2026 | 5:30 AM
Hanya di hujung jari
kemahuan bisa dihentikan
tidak pada dunia masih ligat berputar
Hanya di hujung jari
neon bisa dipadamkan
tidak pada api
bisa sahaja tanganmu digari
kita akan terus mendengarkan
puji-pujian melambung-lambung
menembusi cermin seri
akhirnya terpancar diri
sendiri
Laporan berkaitan
Merenungi Akhir, Menata HatiJun 21, 2026 | 5:30 AM
Mengharap Maghfirah-MuFeb 22, 2026 | 5:30 AM