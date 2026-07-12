Hanya di hujung jari kemahuan bisa dihentikan tidak pada dunia masih ligat berputar

Hanya di hujung jari

neon bisa dipadamkan

tidak pada api

bisa sahaja tanganmu digari

kita akan terus mendengarkan

puji-pujian melambung-lambung

menembusi cermin seri

akhirnya terpancar diri

sendiri