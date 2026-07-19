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Manikam Pilihan Jauhari
Manikam Pilihan Jauhari
Manikam Pilihan Jauhari
Batu manikam yang berkilauan, antara permata berharga yang memukau dengan keindahan dan sinarannya. - Foto hiasan PIXABAY
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Jul 19, 2026 | 5:30 AM
Alangkah bertuah dirimu
wahai manikam nan terpilih
antara ratusan intan bermutu
yang tiada kurang silau kilaunya
engkau yang dipetik
menjadi harapan perjuangan bangsa
lalu diberikan julukan demi julukan
tanpa kelahiran karya yang hebat
lalu dihiasi pingat dan anugerah
yang seolah-olah dicipta semalaman
lalu dicanang namamu, dibukakan pintu-pintu
sesudah peluang yang sikit disempitkan lagi
oleh sang pengkhianat bangsa
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