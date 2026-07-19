Alangkah bertuah dirimu wahai manikam nan terpilih antara ratusan intan bermutu yang tiada kurang silau kilaunya engkau yang dipetik menjadi harapan perjuangan bangsa

lalu diberikan julukan demi julukan

tanpa kelahiran karya yang hebat

lalu dihiasi pingat dan anugerah

yang seolah-olah dicipta semalaman

lalu dicanang namamu, dibukakan pintu-pintu

sesudah peluang yang sikit disempitkan lagi

oleh sang pengkhianat bangsa