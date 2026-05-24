Sehebat mana kita
hanyalah bagai kelkatu
yang memburu cahaya
atau semut yang melata
mencari manisnya
sfera kehidupan

Kita seperti titik-titik
atau debu-debu
yang berterbangan kecuali
ada tujuan
dan Tuhan!

Solihin Osman

Laporan berkaitan
NiskalaMay 17, 2026 | 5:30 AM
Meniti Titian IlmuMay 17, 2026 | 5:30 AM
sajakkarya