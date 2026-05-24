Kecilnya Kita
May 24, 2026 | 5:30 AM
Sehebat manusia seperti semut yang melata mencari manisnya sfera kehidupan. - Foto hiasan PIXABAY
Sehebat mana kita
hanyalah bagai kelkatu
yang memburu cahaya
atau semut yang melata
mencari manisnya
sfera kehidupan
Kita seperti titik-titik
atau debu-debu
yang berterbangan kecuali
ada tujuan
dan Tuhan!
Solihin Osman
