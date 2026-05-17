Topic followed successfullyGo to BHku
Meniti Titian Ilmu
Meniti Titian Ilmu
May 17, 2026 | 5:30 AM
Meniti Titian Ilmu
Menuntut ilmu merupakan satu pengorbanan. - Foto hiasan ST
Kejarilah ilmu dengan niat yang betul
sebab ilmu itu
bukan untuk menambah pangkat
bukan sekadar dihafal dan disimpan
tetapi untuk dimanfaatkan melalui amalan
Usahlah mengukur ilmu itu dengan harta
sebab ilmu itu
tiada ketetapan harga
tiada pula unsur pembaziran pengorbanan
kecuali salah diniatkan untuk meraih gelaran
Laporan berkaitan
Sekolah Jalan IlmuJan 11, 2025 | 2:36 PM
Jangan Biarkan Dirimu KeliruDec 28, 2024 | 1:59 PM