Ku tebarkan warna lukisan

Di balik kamar terongko besi

Sambil meraih angan

Dan menanam benih-benih harapan

Ingin ku lepaskan bebanan bayangan

Yang sekian lama terbuku di lubuk

Adakala manira tertanya

Apakah keindahan lukisanku nanti

Mampu memadamkan amarah mereka

Mumutihkan lambang jiwanya

Malah terpadam sangsi rasanya

Usah kau mempersoalkan

Aku yang dahulu

Yang ditelanjangi dengan dosa-dosa

Dan terpukul dengan ombak kehancuran

Cukuplah dengan belati kata cerca

Biarlah niskala ini nanti

Mampu dihargai dengan nilai

Wujud keikhlasan di hati.