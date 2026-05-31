Ketika Anak-Anak Mengejar Takbir
May 31, 2026 | 5:30 AM
Kanak-kanak riang menyambut Hari Raya. - Foto hiasan ST
Pagi itu anak-anak berlari
di jalan kecil depan rumah,
tertawa riang
mengejar suara takbir
yang menggema dari masjid.
Mereka belum mengerti sepenuhnya
makna korban dan keikhlasan,
namun mata mereka penuh cahaya
yang membuat hari raya terasa hidup.
