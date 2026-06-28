Lihat putaran dunia dengan keanehan

Kau senang melihat putaran roda

Terpukau pada gerak bulat kehidupan

Ada suatu ketika

Kau kejar mereka yang sedang menolak kereta sorong bayi

Hanya kerana ingin memegang rodanya

Seolah ingin memegang dunia

Supaya dapat berhenti sesaat di genggamanmu

Bagai ada kepuasan.