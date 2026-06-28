Lihat putaran dunia dengan keanehan
Kau senang melihat putaran roda
Terpukau pada gerak bulat kehidupan
Ada suatu ketika
Kau kejar mereka yang sedang menolak kereta sorong bayi
Hanya kerana ingin memegang rodanya
Seolah ingin memegang dunia
Supaya dapat berhenti sesaat di genggamanmu
Bagai ada kepuasan.

Mengapa dianggap pelik?
Pelikkah?
Mendengar sorakan dunia
Seakan membenci
Mungkin bingit di telingamu
Yang kau anggap menyakitkan
Umpama taufan menghempas dunia sepimu
Pernah kau menjerit di tempat makan,
“Quiet”… “So noisy”…
Bak terkurung di pasar yang bising dengan suara tawar-menawar.
Tetap sahaja dianggap aneh.
Anehkah?

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