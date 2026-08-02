Di tanah ini sunyi merintih,
angin membawa khabar pedih,
jejak langkah kian lelah,
terbeban duka, terhimpit resah.

Langit menangis tanpa suara,
mentari redup di selubung nestapa,
jalan tertutup, asa terhenti,
dalam kelam, nur dicari.

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