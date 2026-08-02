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Masa Darurat
Masa Darurat
Masa Darurat
Penduduk kembali untuk membersihkan rumah mereka yang musnah susulan bencana tsunami melanda Banda Aceh, Indonesia pada 26 Disember 2004. - Foto fail
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Aug 2, 2026 | 5:30 AM
Di tanah ini sunyi merintih,
angin membawa khabar pedih,
jejak langkah kian lelah,
terbeban duka, terhimpit resah.
Langit menangis tanpa suara,
mentari redup di selubung nestapa,
jalan tertutup, asa terhenti,
dalam kelam, nur dicari.
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