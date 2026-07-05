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Mim Alif Lam Sin
Mim Alif Lam Sin
Mim Alif Lam Sin
Gambar seorang budak lelaki sedang leka bermain telefon pintar. - Foto hiasan KECERDASAN BUATAN (AI)
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Jul 5, 2026 | 5:30 AM
Satu penyakit
wujud dalam setiap makhluk bernama manusia
dialami semua, merentas usia, bangsa
mampu membarah, merebak dan menanah
aku juga menjadi mangsa
penyakit inilah menyebabkan aku tidak berguna
Di rumah, umiku meleter hingga sudah penat
“Kau ni sikit pun tak bersemangat
dah macam birah tak berurat!”
namun, penyakit inilah sebab tulangku amat berat
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