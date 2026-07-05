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Sesibuk mana pun seorang ibu, beliau tetap akan mencari waktu untuk bersama anaknya. - Foto hiasan PIXABAY
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Jul 5, 2026 | 5:30 AM
Pada mulanya aku tidak memahami,
Kepiluan yang terpendam di sanubari,
Segala pengorbanan seakan tak bererti,
Walau kusedari ketulusan hati ini.
Mungkin tekanan yang membutakan mata,
Kedangkalan jiwa mencetus kekeliruan,
Tak mampu hatiku mencintai dirimu,
Yang telah berkorban tanpa henti.
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