SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Membaca Penunjuk Arah

Bahasa & Budaya
Premium

Mar 29, 2026 | 5:30 AM

membaca penunjuk arah, sajak, DE EKA PUTRAKHA
Menghargai bahasa melalui kata dan puisi. - Foto hiasan PIXABAY

Kita tengah berjalan pada ruas-ruas bahasa
mencari makna dalam setiap kata

Perjalanan ini bukan perihal jauh-dekat
namun adakah dapat kita membaca
penunjuk arah kemana kaki melangkah
berpijaklah pada akar budaya
bahasa tumbuh jati diri bangsa

Laporan berkaitan
Bahasa sebagai Rumah (kata-kata sebagai tempat pulang)Jan 11, 2026 | 5:30 AM
Pesona Bahasa Dalam Setiap KitaNov 30, 2025 | 5:30 AM
sajakkaryaBahasa
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg