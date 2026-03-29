Membaca Penunjuk Arah
Membaca Penunjuk Arah
Mar 29, 2026 | 5:30 AM
Membaca Penunjuk Arah
Menghargai bahasa melalui kata dan puisi. - Foto hiasan PIXABAY
Kita tengah berjalan pada ruas-ruas bahasa
mencari makna dalam setiap kata
Perjalanan ini bukan perihal jauh-dekat
namun adakah dapat kita membaca
penunjuk arah kemana kaki melangkah
berpijaklah pada akar budaya
bahasa tumbuh jati diri bangsa
