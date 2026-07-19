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Milik Siapakah Puisi Ini?
Milik Siapakah Puisi Ini?
Milik Siapakah Puisi Ini?
Mengarang puisi dengan harapan akan terus dikenang - Foto hiasan PIXABAY
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Jul 19, 2026 | 5:30 AM
Seketika
aku cuba lontarkan puisi ini
di tepi jalan waktu itu
malah yang singgah cuma bayang kelam
dan semilir angin
yang tidak mahu mendingin diam
Lantas kubiarkan ia hanyut
diolengi rakus laut
begitu ombak meminjamkan suaranya
ikan-ikan membawa ia pergi
ke dasar sunyi dan suram
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