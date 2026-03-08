SPH Logo mobile
Mimpi Indah

Bahasa & Budaya
karyasajak
Mar 8, 2026 | 5:30 AM
NADIPUTRA
NADIPUTRA

Mimpi indah berjalan di hutan. - Foto hiasan PIXABAY

Aku mimpi indah malam itu
seakan aku telah bersertu
aku meredah hutan batu
ngauman singa bertalu-talu
menyergah tapi terkaku-kaku
merah kuning hijau ku lalu
tidak tergesa atau melulu

Jauh perjalanan namun tenang
penat lelah cabaran tercanang
mujur sebuah teratak bertandang
aku termasuk seolah terundang
pintu tertutup dengan girang
teratak sepi terang benderang
harum kasturi lembut menyerang

karyasajak
