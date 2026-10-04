Setiap anak memiliki mimpi, sebagaimana langit memiliki bintang dan laut memiliki ombak yang terus bergerak menuju cakerawala.

Ada yang ingin menjadi guru,

ada yang ingin menjadi doktor,

ada yang ingin menciptakan sesuatu yang baru,

dan ada pula yang hanya ingin

membahagiakan orang-orang yang dicintainya.