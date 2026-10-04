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Sekilas Berita
Negeri yang belajar dari mimpi anak-anaknya
Negeri yang belajar dari mimpi anak-anaknya
Foto hiasan ADOBESTOCK
Oct 4, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Negeri yang belajar dari mimpi anak-anaknya
Setiap anak memiliki mimpi,
sebagaimana langit memiliki bintang
dan laut memiliki ombak
yang terus bergerak menuju cakerawala.
Ada yang ingin menjadi guru,
ada yang ingin menjadi doktor,
ada yang ingin menciptakan sesuatu yang baru,
dan ada pula yang hanya ingin
membahagiakan orang-orang yang dicintainya.
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