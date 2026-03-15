Pasrah Seorang Pendosa

Bahasa & Budaya

Mar 15, 2026 | 5:30 AM
NURAISHAH ABDUL RAHMAN
Pasrah Seorang Pendosa

Beribadah pada bulan Ramadan untuk mendapat keampunannya. - Foto hiasan PIXABAY

Kukalungkan sisa iman ini
di leher Ramadan-Mu
berpaksi sesal sendu
yang luruh menggenang pilu
dari dada yang alpa dan lalai

Kutanggalkan pakaian serakah
dan dengan tubuh yang bergelumang noda
aku berselubung malu
mengetuk pintu-Mu
dengan tangan yang pernah berpaling

Untaian doaku masih berungas
tersekat di kerongkong dosa
namun aku tetap datang, oh Tuhan
membawa buih-buih hitam
dari lautan khilafku sendiri

Jika pintu maghfirah-Mu masih terbuka
biarlah aku tenggelam
bukan dalam hukum,
tetapi dalam keampunan-Mu
hingga tiada yang tinggal dariku
selain reda-Mu.

ZAINOL ABI

