Beribadah pada bulan Ramadan untuk mendapat keampunannya. - Foto hiasan PIXABAY

Kukalungkan sisa iman ini

di leher Ramadan-Mu

berpaksi sesal sendu

yang luruh menggenang pilu

dari dada yang alpa dan lalai

Kutanggalkan pakaian serakah

dan dengan tubuh yang bergelumang noda

aku berselubung malu

mengetuk pintu-Mu

dengan tangan yang pernah berpaling

Untaian doaku masih berungas

tersekat di kerongkong dosa

namun aku tetap datang, oh Tuhan

membawa buih-buih hitam

dari lautan khilafku sendiri

Jika pintu maghfirah-Mu masih terbuka

biarlah aku tenggelam

bukan dalam hukum,

tetapi dalam keampunan-Mu

hingga tiada yang tinggal dariku

selain reda-Mu.