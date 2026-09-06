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Pekerja-pekerja Tuan
Anggota tubuh manusia sebagai sekumpulan pekerja yang saling bergantung dan bekerjasama demi memastikan manusia dapat menjalani kehidupan dengan sempurna. - Foto hiasan PIXABAY
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Sep 6, 2026 | 5:30 AM
Kami bekerjasama demi harapan yang sama
Aku umpama pintu kepada dunia nyata
Memancarkan seribu bahasa
Saksi utama dalam semua hal
Apabila lelah, aku menutup diriku
Apabila terdiam, aku penutur utama semua bahasa
Aku selalu dipandang remeh
Apabila aku tiada, harapan bersama hancur
Kami bekerjasama demi harapan yang sama
Aku umpama pekerja yang terpenting
Tanpa aku, maka tamatlah segala harapan bersama
Adakala aku laju, adakala aku sederhana
Aku bergantung pada perasaan
Aku bergantung pada pekerja yang lain
Akulah pekerja di belakang tabir
Memikul tanggungjawab yang terpenting
Apabila aku tidak terdaya lagi, harapan bersama hancur
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