Kami bekerjasama demi harapan yang sama Aku umpama pintu kepada dunia nyata Memancarkan seribu bahasa Saksi utama dalam semua hal Apabila lelah, aku menutup diriku Apabila terdiam, aku penutur utama semua bahasa Aku selalu dipandang remeh Apabila aku tiada, harapan bersama hancur

Kami bekerjasama demi harapan yang sama

Aku umpama pekerja yang terpenting

Tanpa aku, maka tamatlah segala harapan bersama

Adakala aku laju, adakala aku sederhana

Aku bergantung pada perasaan

Aku bergantung pada pekerja yang lain

Akulah pekerja di belakang tabir

Memikul tanggungjawab yang terpenting

Apabila aku tidak terdaya lagi, harapan bersama hancur