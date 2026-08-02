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Sajak Balai Polis
Sajak Balai Polis
Sajak Balai Polis
Pusat Polis Kejiranan Geylang. - Foto ZAOBAO
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Aug 2, 2026 | 5:30 AM
Di balai polis, suasana sibuk menyelubungi ruang,
Petugas bekerja dengan tekad dan dedikasi,
Menjaga ketenteraman, menangani cabaran,
Setia berkhidmat, mengabdi untuk rakyat dan negara.
Laporan kejadian diserap dengan teliti,
Bukti dikumpul, saksi-saksi dipanggil menghadap,
Kes disiasat, kebenaran dicari,
Di balai polis, keadilan menjadi misi utama.
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