Hamka, Panglima Awang, Mokhtar Lubis — penulis-penulis yang terkenal Buku-bukunya sudah pun dibaca Adi, Membaca atas pokok Jejawinya.

Walaupun dalam kemiskinan,

Adi tetap bekerja keras,

Belajar pada siang hari,

Bekerja pada waktu malam.