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Sajak inspirasi daripada watak Adi dalam novel ‘Batas Langit’
Novel ‘Batas Langit’ oleh Mohamed Latiff Mohamed - Foto SHAFFIQ SELAMAT
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Sep 6, 2026 | 5:30 AM
Hamka, Panglima Awang, Mokhtar Lubis —
penulis-penulis yang terkenal
Buku-bukunya sudah pun dibaca Adi,
Membaca atas pokok Jejawinya.
Walaupun dalam kemiskinan,
Adi tetap bekerja keras,
Belajar pada siang hari,
Bekerja pada waktu malam.
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