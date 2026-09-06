Hamka, Panglima Awang, Mokhtar Lubis —
penulis-penulis yang terkenal
Buku-bukunya sudah pun dibaca Adi,  
Membaca atas pokok Jejawinya. 

Walaupun dalam kemiskinan,
Adi tetap bekerja keras,
Belajar pada siang hari,
Bekerja pada waktu malam. 

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