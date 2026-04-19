Sampul dan dua dolar
Apr 19, 2026 | 5:30 AM
Duit Raya $2. - Foto BM oleh NURAISHAH ABDUL RAHMAN
Mungkin bagi dirimu
dua dolar itu teramat sikit
tak cukup membeli mewah
tak dapat menghapus gundah
hanya layak dibalas ucap yek eleh
tapi fahamilah, Sayang...
Lima puluh dolar yang mereka beri sebelumnya itu tadi
datangnya dari simpanan yang ampuh
bezanya: dua dolar itu
datangnya dari saku yang beku
yang terhimpit sulit
yang perlu menghentikan tangisan bayi
yang tidak mahu malamnya bergelap lagi
