SPH Logo mobile
halal-logo
quick-news-icon
SPH Logo mobile
Langgan|
success-icon

Topic followed successfully

Go to BHku

Bahasa & Budaya
Premium

sajakkarya
Apr 19, 2026 | 5:30 AM

Sampul dan dua dolar

sajak, sampul dan dua dolar
Duit Raya $2. - Foto BM oleh NURAISHAH ABDUL RAHMAN

Mungkin bagi dirimu
dua dolar itu teramat sikit
tak cukup membeli mewah
tak dapat menghapus gundah
hanya layak dibalas ucap yek eleh
tapi fahamilah, Sayang...

Lima puluh dolar yang mereka beri sebelumnya itu tadi
datangnya dari simpanan yang ampuh
bezanya: dua dolar itu
datangnya dari saku yang beku
yang terhimpit sulit
yang perlu menghentikan tangisan bayi
yang tidak mahu malamnya bergelap lagi

SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg