Mungkin bagi dirimu dua dolar itu teramat sikit tak cukup membeli mewah tak dapat menghapus gundah hanya layak dibalas ucap yek eleh tapi fahamilah, Sayang...

Lima puluh dolar yang mereka beri sebelumnya itu tadi

datangnya dari simpanan yang ampuh

bezanya: dua dolar itu

datangnya dari saku yang beku

yang terhimpit sulit

yang perlu menghentikan tangisan bayi

yang tidak mahu malamnya bergelap lagi