Harga minyak capai paras tertinggi sejak Jun 2022
Ini susulan laporan Trump pertimbang serang Iran
Apr 30, 2026 | 5:44 PM
Minyak mentah Brent, penanda aras minyak sedunia, melonjak 6.9 peratus kepada AS$126.20 ($170.37) setong pada 12.19 tengah hari waktu Singapura, pada 30 April, selepas mencapai paras tertinggi sejak Jun 2022 pada 29 April. - Foto EPA
Harga minyak mencapai paras tertinggi baru pada 30 April selepas laporan bahawa tentera Amerika Syarikat akan memberi taklimat kepada Presiden Amerika, Encik Donald Trump, mengenai kemungkinan tindakan terhadap Iran.
Ini juga selepas beliau memberi isyarat tidak akan menghentikan sekatan tentera laut ke atas pelabuhan Iran.
