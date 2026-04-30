Harga minyak mencapai paras tertinggi baru pada 30 April selepas laporan bahawa tentera Amerika Syarikat akan memberi taklimat kepada Presiden Amerika, Encik Donald Trump, mengenai kemungkinan tindakan terhadap Iran.

Ini juga selepas beliau memberi isyarat tidak akan menghentikan sekatan tentera laut ke atas pelabuhan Iran.

