Para pelajar di Institut Teknologi Singapura (SIT) di Punggol ditawarkan modul tentang Inovasi Sosial dan Pengurusan Perubahan yang melibatkan kerja berkumpulan dan pembelajaran secara bekerjasama. - Foto ST

Kerjasama pembelajaran terbukti bawa manfaat, wajar diberi lebih perhatian Pembelajaran sendirian atau penyerapan maklumat secara pasif merupakan proses dinamik, interaktif yang berkembang maju melalui kerjasama

Di Institut Teknologi Singapura (SIT), saya mengajar modul tentang Inovasi Sosial dan Pengurusan Perubahan.

Kedua-dua modul ini melibatkan kerja berkumpulan dan pembelajaran secara bekerjasama.

Baru-baru ini, setelah tamat salah satu kelas, saya menerima maklum balas yang bernas daripada salah seorang pelajar.

“Saya sedang (menyiapkan) modul ini dengan kepercayaan padu terhadap keupayaan kita sebagai pelajar untuk menyumbang secara bermakna bagi menyahut cabaran masyarakat.

“Kita mungkin belum menjadi penggubal dasar, tetapi melalui reka bentuk yang berstruktur dan berpusatkan modal insan serta kerja berpasukan yang berkesan, kita telah menunjukkan perubahan yang dipacu golongan belia bukan sahaja mungkin bahkan perlu,” jelas pelajar itu.

Pelajar tersebut berkongsi komen tersebut sebagai sebahagian tugasan yang memerlukan refleksi tentang bagaimana kumpulan itu menjalin kerjasama.

Respons positifnya menggalakkan, dan ia juga merupakan peringatan pembelajaran tidak terhad kepada pembelajaran bersendirian atau penyerapan maklumat secara pasif. Ia adalah proses dinamik dan interaktif yang berkembang maju melalui kerjasama.

Pada dasarnya, pembelajaran kolaboratif adalah mudah. ​​Ia adalah sekumpulan individu yang berfikir dan bekerjasama untuk menangani cabaran, menyelesaikan masalah, memahami dan merundingkan perspektif yang berbeza.

Sama ada di dalam bilik darjah atau tempat kerja – maya atau fizikal – kaedah pembelajaran ini boleh menjadi enjin berkuasa untuk pemahaman lebih mendalam, inovasi dan perkembangan peribadi.

Bagaimanapun, untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi pembelajaran kolaboratif, kita mesti mempertimbangkan bagaimana kita boleh mereka bentuk pengalaman pendidikan. Ini bermakna memikirkan semula pelajaran supaya bukan sekadar guru bercakap dan pelajar mendengar.

Ia memerlukan pendidik untuk beralih daripada kuliah tradisional dan menerima pakai projek berasaskan kumpulan yang mencetuskan rasa ingin tahu pelajar.

Institusi perlu melakukan lebih daripada sekadar menggalakkan kerjasama tetapi melengkapkan dan memperkasakan orang yang memungkinkannya berlaku.

Ini bermakna pelaburan dan latihan untuk guru bagi membangun dan meningkatkan kemahiran membimbing pelajar dan memudahkan kerja berpasukan.

Ia juga bermakna mereka harus diberi ruang untuk mewujudkan peluang pembelajaran yang membolehkan pelajar mengalami sedikit ketidakpastian dan belajar daripada orang lain.

Pengalaman sedemikian membantu pelajar mempelajari lebih mendalam dan lebih bermakna dengan membuka pintu kepada perspektif baru. Apabila keadaannya sesuai, mereka bekerjasama melakukan sesuatu yang luar biasa.

Keajaiban kerjasama

Penyelidikan menunjukkan kerjasama pembelajaran meningkatkan pemikiran kritis, pengekalan maklumat dan motivasi. Mereka belajar bukan saja apa yang perlu difikirkan, tetapi juga berfikir secara analitikal, kreatif dan reflektif.

Kajian perbandingan antara persekitaran kumpulan dengan pembelajaran secara individu menunjukkan yang pertama membuahkan hasil pembelajaran yang lebih baik.

Contohnya, satu kajian di Filipina yang melibatkan pelajar Darjah 5 membandingkan keberkesanan kerjasama pembelajaran dengan pembelajaran individu dalam mata pelajaran sains.

Keputusan menunjukkan perbezaan yang ketara dalam skor pasca ujian antara murid yang terlibat dalam kerjasama pembelajaran berbanding mereka yang hanya terlibat dalam pembelajaran secara individu.

Apabila pelajar berganding bahu dengan rakan sebaya mereka, proses pembelajaran melangkaui sekadar penyerapan pengetahuan atau penghafalan fakta. Mereka memikirkan sesuatu bersama-sama, menguji idea dan melihat masalah daripada sudut yang berbeza.

Ini boleh membawa kepada penglibatan lebih besar untuk merungkai masalah dan situasi yang dihadapi, yang seterusnya menghasilkan pemahaman lebih mendalam tentang konsep dan keupayaan untuk mengaplikasikannya.

Perubahan dalam pendidikan tinggi

Universiti autonomi tempatan (AU) kita semakin mengiktiraf nilai kerjasama pembelajaran dalam menyediakan pelajar untuk kerjaya yang kompleks dan pelbagai rupa. Terdapat banyak contoh.

Di Universiti Nasional Singapura (NUS), program Reka Bentuk Kursus Anda Sendiri (DYOC) telah diperkenalkan pada 2019 bagi membolehkan pelajar sarjana muda mencipta pengalaman pembelajaran bersama rakan sebaya dan fakulti mereka.

Sejak 2020, Universiti Teknologi dan Reka Bentuk Singapura (SUTD) telah memperkenalkan Kurikulum Freshmore yang mengabungkan pemikiran reka bentuk, pertanyaan kritikal dan penyelesaian masalah secara bersama sejak tahun pertama.

Di SIT, tempat saya mengajar, memandangkan pelajar dilatih untuk menjadi peneraju industri, mereka juga dikehendaki membangunkan kemahiran seperti komunikasi, kerjasama, pembelajaran antara disiplin, kerja berpasukan dan amalan reflektif.

Ini dilakukan melalui modul yang merangkumi pemikiran kritis dan komunikasi, keperluan kecekapan digital, inovasi reka bentuk dan projek inovasi sosial.

Projek tahun akhir dalam pendidikan tinggi juga merupakan platform yang sesuai untuk pembelajaran kolaboratif. Di kebanyakan universiti autonomi tempatan, pelajar tahun akhir bekerja dalam pasukan antara disiplin untuk menangani masalah dunia sebenar yang ditimbulkan oleh rakan industri.

Contohnya, pasukan yang terdiri daripada pelajar sains komputer, perniagaan dan psikologi mungkin membangunkan aplikasi mudah alih kesihatan mental, menggabungkan pembangunan teknikal dengan reka bentuk pengalaman pengguna dan strategi pasaran.

Kerjasama jelas telah menjadi bahagian penting dalam pembelajaran dalam pendidikan tinggi. Ini menandakan ia perlu menjadi bahagian lebih besar dalam pendidikan di sekolah rendah dan menengah, untuk menyediakan pelajar kita lebih awal.

Menjadikan kerja berpasukan berfungsi

Di sekolah rendah dan menengah Singapura, pembelajaran kolaboratif dilaksanakan melalui Kerja Projek Antara Disiplin. Ini pada asasnya melibatkan pelajar yang bekerja dalam pasukan dan belajar melalui kerjasama untuk menggunakan pengetahuan khusus disiplin mereka untuk menangani masalah dunia sebenar.

Ini mungkin melibatkan pelajar mencipta ruang awam yang terangkum atau mencadangkan pelan tindakan iklim. Contohnya, melalui Project Infinity, pelajar dari Institusi Hwa Chong telah mengusahakan projek yang menghubungkan mereka dengan kanak-kanak kurang bernasib baik dan pendatang Vietnam di Singapura serta rakan sebaya mereka.

Namun, kerja projek sedemikian tidak selalunya mudah dilaksanakan. Walaupun terdapat manfaat yang tersendiri, pembelajaran kolaboratif datang dengan beberapa cabaran.

Seperti yang dikongsikan oleh seorang pendidik, masih terdapat halangan pelaksanaan dan penilaian apabila melibatkan kerja projek di sekolah.

Mereka bentuk tugasan yang dirancang dengan baik dan bersepadu adalah penting kerana ini membantu memastikan ia mempunyai kaitan dan menyumbang kepada matlamat pembelajaran keseluruhan. Satu cabaran ialah memastikan strategi penilaian menyokong matlamat pembelajaran keseluruhan.

Penyertaan yang tidak sama rata, pemikiran berkumpulan dan kesukaran penilaian juga merupakan kebimbangan biasa.

Contohnya, sesetengah kumpulan mungkin mempunyai anggota yang agak pendiam dan tidak banyak menyumbang kepada projek kumpulan. Dalam senario lain, mungkin terdapat anggota pasukan yang cenderung untuk menguasai perbincangan, mengakibatkan orang lain hanya mengikuti dan kurang terlibat.

Bagaimanapun, isu-isu ini boleh dikurangkan melalui reka bentuk dan permudahan yang teliti. Menetapkan peranan yang jelas, menggabungkan penilaian dan maklum balas rakan sebaya, serta memasukkan refleksi individu yang berstruktur membantu memastikan kebertanggungjawaban dan pengalaman pembelajaran yang lebih adil dan terangkum.

Pendidik juga mesti mewujudkan ruang yang selamat dengan menghargai pelbagai pandangan dan perselisihan faham yang membina. Kerjasama tidak seharusnya bermaksud kesepakatan dengan apa jua cara – ia harus menjadi proses rundingan yang menghormati, menerima perspektif yang berbeza, mencari titik persamaan dan mengalami pertumbuhan bersama.

Mekanisme penilaian rakan sebaya ialah alat penting dalam kerjasama pembelajaran seperti mengurangkan risiko “bebas-mengambil kesempatan” dalam kerja berkumpulan.

Apabila pelajar tahu anggota kumpulan mereka akan menilai sumbangan mereka dalam kumpulan, mereka cenderung untuk mengambil bahagian dengan lebih aktif dan bertanggungjawab.

Inilah sebabnya mengapa sekolah dan institusi mesti menyokong guru dengan masa, latihan dan sumber untuk mereka bentuk dan mengurus projek kerjasama dengan berkesan.

Dengan sokongan yang betul, pendidik boleh mengubah cabaran ini menjadi peluang, membantu pelajar bukan saja belajar, tetapi belajar bersama dengan cara yang menyediakan mereka untuk dunia sebenar.

Kaitan dunia sebenar

Manfaat kerjasama melangkaui bilik darjah. Dalam suasana profesional, kerja berpasukan adalah asas inovasi. Pasukan rentas fungsi menyatukan individu dengan pelbagai kepakaran untuk menangani cabaran yang kompleks.

Dalam penyelidikan, kerjasama antara disiplin sering membawa kepada penemuan dan pembelajaran yang melangkaui batasan satu disiplin.

Singapura mempunyai inisiatif Negara Pintar, sebagai contoh. Pembangunan teknologi dan penyelesaian pintar – daripada mobiliti bandar kepada penjagaan kesihatan digital – telah didorong oleh kerjasama antara agensi pemerintah, institut pengajian tinggi dan syarikat teknologi, serta rakyat biasa.

Pada skala sejagat, kita telah melihat kerjasama sebagai teras inovasi dan pencarian penyelesaian. Ambil Google, sebagai contoh. Dengan menyatukan pasukan Chrome dan Android, syarikat itu mencipta pengalaman yang lancar merentasi peranti mudah alih, sesuatu yang sering dipandang remeh oleh pengguna.

Semasa kita menyediakan pelajar untuk mengharungi masa depan yang tidak menentu – yang ditandai dengan perubahan pesat teknologi, turun naik masalah sejagat dan masyarakat yang kompleks – kerjasama akan menjadi lebih penting berbanding sebelum ini.

Ia bukan sekadar strategi pedagogi – ia adalah pemikiran, set kemahiran dan cara untuk menjadi manusia yang lebih empati dan terhubung.

Belajar dengan dan melalui orang lain mengingatkan kita bahawa kita lebih kuat bersama, dan idea terbaik sering muncul bukan daripada kecemerlangan individu, tetapi daripada usaha kolektif.

Penulis ialah profesor madya, penolong provost untuk Pembelajaran Melibatkan Masyarakat, serta pengarah Pusat Kepimpinan Masyarakat dan Inovasi Sosial di Institut Teknologi Singapura (SIT).