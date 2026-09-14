JAKARTA: Lebih 600 anggota penyelamat Indonesia dikerahkan untuk mencari 129 orang yang masih hilang selepas feri penumpang Virgo Transport 8 karam di Laut Jawa pada hujung minggu, sedang angka korban kekal enam orang setakat pagi 14 September.

Feri yang membawa 243 orang itu dilaporkan hilang hubungan selepas berdepan cuaca buruk awal 13 September ketika dalam perjalanan dari Surabaya, Jawa Timur, menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Setakat ini, pihak berkuasa mengesahkan 108 orang berjaya diselamatkan.

Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Banjarmasin, Encik I Putu Sudayana, berkata operasi mencari mereka yang masih hilang diteruskan sejak awal pagi dengan melibatkan 622 anggota dan kira-kira 12 kapal.

“Kami meneruskan pencarian mereka yang hilang sejak awal pagi. Kami mengerahkan 622 anggota dan sekitar 12 kapal,” katanya.

Beliau berkata angka korban kekal enam orang setakat pagi 14 September.

Rakaman yang dikeluarkan Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia (Basarnas) menunjukkan Virgo Transport 8 yang berwarna merah dan hitam terbalik dan sebahagiannya tenggelam di tengah laut bergelora.

Bahagian bawah feri yang dicat merah kelihatan di atas permukaan air, manakala dua bot kecil yang membawa beberapa orang berada berhampiran kapal tersebut.

Seorang pegawai Basarnas, Encik Edy Prakoso, berkata feri itu mula senget dengan teruk selepas ombak kuat membadai bahagian kanannya.

Menteri Pengangkutan Indonesia, Encik Dudy Purwagandhi, berkata sebuah helikopter yang melalui kawasan tersebut kemudian melaporkan bahawa feri berkenaan sudah terbalik.

Punca sebenar kejadian masih disiasat.

Berdasarkan senarai penumpang, Virgo Transport 8 membawa 243 orang, terdiri daripada 57 anak kapal, 59 penumpang dewasa, seorang kanak-kanak serta 126 pemandu kenderaan dan pembantu mereka.

Sebanyak 89 kenderaan turut berada di dalam feri tersebut.

Operasi menyelamat bermula selepas Pejabat Mencari dan Menyelamat Banjarmasin menerima laporan pada 4.10 pagi waktu tempatan bahawa hubungan dengan feri itu terputus.

Virgo Transport 8 dilaporkan kehilangan hubungan sekitar 2 pagi selepas berdepan cuaca buruk.

Feri itu bertolak dari Surabaya pada petang 12 September dan kedudukan terakhirnya dikesan kira-kira 80 batu nautika dari pangkalan SAR Basirih di Banjarmasin.

Basarnas kemudian menghantar pasukan menggunakan kapal penyelamat KN SAR Laksmana 241 menuju ke lokasi terakhir feri tersebut.

Beberapa kapal yang melalui kawasan berkenaan turut menyertai usaha menyelamat.

Dalam operasi awal, MV Haida menyelamatkan 49 orang, manakala Mauhaw IX menemukan 15 mangsa yang terselamat dan satu mayat.

Kapal tunda TCP pula menyelamatkan 38 orang.

Operasi besar-besaran itu turut melibatkan Tentera Laut Indonesia, polis, Daerah Navigasi Banjarmasin, pengendali pelabuhan Pelindo dan ejen perkapalan Virgo di Banjarmasin.

Pihak berkuasa berkata keutamaan sekarang adalah mencari 129 orang yang masih belum ditemukan, dengan operasi diperluas di sekitar kawasan kejadian.

Insiden itu sekali lagi menimbulkan perhatian terhadap keselamatan pengangkutan laut di Indonesia, sebuah negara kepulauan yang mempunyai sekitar 17,000 pulau dan sangat bergantung pada feri.

Bagi ramai penduduk, perjalanan laut lebih murah dan mudah berbanding penerbangan, khususnya bagi perjalanan antara pulau yang turut melibatkan pengangkutan kenderaan dan barangan.

Indonesia pernah mengalami beberapa kemalangan feri serius, termasuk dua kebakaran berasingan pada Ogos yang melibatkan kapal membawa ratusan penumpang.

Lima orang terbunuh apabila sebuah feri terbakar di perairan dekat Pulau Madura, manakala seorang lagi maut dalam kebakaran sebuah feri yang berlayar dari pulau peranginan Bali.

Dalam kejadian terbaru, keadaan laut yang bergelora menjadi antara cabaran utama operasi mencari mangsa Virgo Transport 8.

Pihak berkuasa belum membuat kesimpulan mengenai punca feri itu terbalik dan siasatan masih dijalankan bagi menentukan keadaan sebenar yang membawa kepada kemalangan.