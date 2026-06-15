Pertubuhan kemanusiaan agih bantuan makanan, tandas kepada mangsa gempa Mindanao

Pertubuhan kemanusiaan agih bantuan makanan, tandas kepada mangsa gempa Mindanao

Pertubuhan kemanusiaan agih bantuan makanan, tandas kepada mangsa gempa Mindanao

Para mangsa gempa bumi di Mindanao, Filipina, kini berdepan krisis kelaparan apabila makanan yang sudah dimasak menjadi keperluan paling mendesak.

Ramai penduduk yang hilang tempat tinggal masih terlalu trauma untuk kembali ke rumah masing-masing.

Sebuah pertubuhan kemanusiaan serantau yang berpangkalan di Singapura, Humanity Matters (HM), berkata pihaknya sedang giat menyalurkan bantuan di tengah-tengah cabaran hujan lebat dan risiko tanah runtuh.

Pihak berkuasa tempatan pula terus berusaha tanpa henti membaik pulih infrastruktur kritikal seperti jalan raya, jambatan, dan bekalan elektrik demi melancarkan aliran bantuan.

Penilaian di lapangan mendapati keluarga yang terkesan sangat memerlukan bekalan makanan kerana dapur mereka tidak lagi selamat untuk digunakan.

Kekurangan tandas di pusat-pusat pemindahan juga menjadi kebimbangan utama yang mendesak bagi menjaga kebersihan dan sanitasi.

Menjawab keperluan mendesak ini, pertubuhan tersebut bersama rakan kongsi tempatan telah memulakan pengagihan makanan dan penyediaan tandas mudah alih.

Bencana gempa bermagnitud 7.8 yang melanda pada 8 Jun lalu telah meragut sekurang-kurangnya 61 nyawa dan melumpuhkan kehidupan ribuan penduduk.

Wilayah Sarangani menerima impak paling teruk apabila jalan utama tertimbus akibat runtuhan tanah serta bongkah batu besar.

Kejadian yang berpusat di luar pesisir Mindanao itu menyebabkan kerosakan bangunan yang meluas dan mencetuskan amaran tsunami di kawasan sekitar.

Secara keseluruhan, lebih 500,000 penduduk terjejas, dengan 65,000 daripadanya terpaksa meninggalkan kediaman masing-masing.