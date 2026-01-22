Presiden Amerika Syarikat Encik Donald Trump berkata bahawa Hamas akan dimusnahkan jika kumpulan itu tidak melucutkan senjatanya seperti yang dipersetujui dalam perjanjian gencatan senjata. - Foto AFP

Trump beri amaran hancurkan Hamas jika gagal lucut senjata Meski Hamas setuju dengan gencatan senjata pertengahan Okt 2025, mesej sama ada mereka akan lucutkan tidak jelas

DAVOS (Switzerland): Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata pada 21 Januari bahawa Hamas akan dimusnahkan jika kumpulan itu tidak melucutkan senjatanya seperti yang ditetapkan dalam gencatan- gencatan yang diusahakan oleh negaranya.

“Hamas telah bersetuju untuk menyerahkan senjata mereka,” kata Encik Trump dalam mesyuarat tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Switzerland.

“Mereka dilahirkan dengan senapang di tangan mereka. Ia bukan perkara yang mudah bagi mereka, tetapi itulah yang mereka persetujui,” tegasnya.

Salah seorang pegawai kanannya di Doha, Encik Basem Naim, menyatakan pada Disember bahawa Hamas akan mula meletakkan senjatanya sebagai sebahagian daripada gencatan senjata jangka panjang yang merangkumi jaminan bahawa Israel tidak akan menyambung semula serangannya.

Minggu lalu, seorang pegawai Amerika yang memberi taklimat kepada wartawan dengan syarat tidak mahu namanya disiarkan berkata bahawa pelucutan senjata Hamas adalah “kemungkinan sebenar” walaupun bagi kumpulan yang menjadikan perjuangan bersenjata menentang Israel sebagai teras identitinya.

Pegawai itu berkata rancangan itu mungkin melibatkan “senjata berat Hamas, seperti RPG, pelancar roket dan peluru berpandu” yang mereka tidak digunakan.”

Setiausaha Negara Marco Rubio menyatakan pada Disember bahawa perunding boleh menerima pelan perlucutan senjata yang akan membolehkan Hamas mengekalkan beberapa senjata lebih kecil sambil menyerahkan roket dan senjata berat lain.

“Jika mereka tidak melakukannya, mereka akan dimusnah dengan cepat,” kata Encik Trump mengenai perlucutan senjata Hamas, sambil menambah bahawa perunding akan tahu dalam beberapa minggu akan datang “sama ada mereka akan melakukannya atau tidak.”

Encik Trump berucap sehari sebelum pemimpin dunia dijadualkan bersidang di Davos untuk majlis menandatangani Lembaga Keamanan yang akan menyelia sementara tadbir urus dan pembinaan semula Jaluran Gaza selepas perang.

Beberapa pemimpin Timur Tengah, termasuk dari Mesir, Turkey dan Amiriah Arab Bersatu, telah menerima jemputan untuk menyertai lembaga itu walaupun terdapat kebimbangan bahawa piagam yang dicadangkan menunjukkan badan yang diketuai Encik Trump itu akan menjadi perantara dalam konflik di luar Gaza.