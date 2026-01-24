Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Tujuh maut, lebih 80 hilang dalam kejadian tanah runtuh di Indonesia

Kejadian tanah runtuh tersebut berlaku di sebuah kampung di wilayah Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. - Foto REUTERS

JAWA BARAT: Tujuh orang disahkan maut manakala 82 lagi dilaporkan masih hilang selepas kejadian tanah runtuh di Indonesia, menurut agensi mitigasi bencana negara itu.

Menurut jurucakap agensi, Encik Abdul Muhari, kejadian berlaku di sebuah kampung di wilayah Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia, lapor media tempatan.

“Jumlah orang yang hilang adalah tinggi, kami akan cuba mempergiat usaha mencari dan menyelamat hari ini (24 Januari),” katanya.

Agensi meteorologi Indonesia sebelum ini telah memberi amaran mengenai cuaca ekstrem, termasuk hujan lebat di wilayah Jawa Barat selama seminggu bermula 23 Januari, lapor portal tempatan Kompas.com

Datuk Bandar Bandung Barat, Encik Jeje Ritchie Ismail memberitahu wartawan bahawa pihak tentera, polis dan sukarelawan sedang membantu dalam pencarian mangsa yang hilang.

Namun, beliau akur keadaan di kawasan itu mencabar dan tanahnya masih tidak stabil.

Menurut agensi mencari dan menyelamat tempatan, ia terpaksa melakukan penggalian secara manual selain menggunakan teknik pancutan air dan dron untuk mencari mangsa.

Tragedi pada 24 Januari itu berlaku susulan kejadian tanah runtuh dan banjir besar yang meragut lebih 1,170 nyawa di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Disember 2025.

Ia juga merupakan tanah runtuh besar kedua yang melanda Jawa dalam tempoh lebih dua bulan, selepas 11 orang terbunuh di kampung Cibeunying pada 13 November 2025 akibat hujan lebat berterusan.

Jakarta, ibu kota Indonesia yang juga terletak di pulau Jawa, turut memulakan 2026 dengan cuaca hujan.