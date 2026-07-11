Platform pesanan popular, WhatsApp, akan melancarkan ciri baru yang membolehkan pengguna menyembunyikan nombor telefon mereka dan menunjukkan nama pengguna pilihan mereka.

Menurut The Straits Times (ST), menjelang pelancarannya pada lewat 2026, platform itu telah mengunci nama pengguna berprofil tinggi seperti @LawrenceWong, @OngYeKung dan @VivianBalakrishnan.

Mereka adalah Perdana Menteri, Menteri Kesihatan dan Menteri Ehwal Luar Singapura.

Platform teknologi itu memberitahu ST langkah tersebut menghalang penyamar daripada mendakwa sebagai tokoh awam, entiti pemerintah atau selebriti.

“Untuk melindungi daripada penyamaran, kami telah mengunci nama-nama berprofil tertinggi... jadi ia hanya boleh dituntut oleh pemilik sahnya. Terbitan bagi nama yang hampir serupa juga turut dikunci,” kata seorang jurucakap.

Ketua penyelidikan risikan ancaman di Unit Penyelidikan Ancaman syarikat perlindungan siber, Acronis, Encik Santiago Pontiroli, berkata nama pengguna yang digunakan oleh penipu boleh menampilkan aksara yang serupa secara visual atau perbezaan ejaan yang halus dengan gambar profil yang meyakinkan agar kelihatan sahih.

Contohnya, penipu boleh mendaftarkan nama pengguna @ongyekungg untuk menyamar sebagai Menteri Kesihatan Singapura.

Semakan ST menunjukkan pelbagai pilih atur nama ahli politik Singapura telah dikunci. Ini termasuk @Lawrence_Wong, @LawrenceWongg dan @LawrenceW0ng.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Foto fail menunjukkan kapal-kapal berlayar di Selat Hormuz, seperti yang dilihat daripada Musandam, Oman, pada 8 Julai.

Trump: AS, Iran setuju teruskan rundingan

Jul 11, 2026 | 3:30 PM
Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, mencelup jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat kekal bagi menandakan beliau telah selesai membuang undi bagi Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor ke-16 pada 11 Julai.

PRN Johor: Onn Hafiz, Maszlee selesai undi awal pagi

Jul 11, 2026 | 11:41 AM
Pempengaruh tempatan, Mangobossku baru sahaja melancarkan khidmat dandanan kucing, namun ada beberapa netizen yang meluahkan rasa bimbang serta melaporkan perkhidmatannya kepada pihak berkuasa.

Pihak berkuasa siasat khidmat dandanan kucing Mangobossku yang didakwa ‘kasar’

Jul 10, 2026 | 5:47 PM
baucar GST, kos sara hidup, penjimatan isi rumah

1.5j warga akan terima Baucar GST sehingga $850 tunai pada Ogos

Jul 9, 2026 | 8:21 PM
pelarian rohingya malaysia

Isu pelarian Rohingya di M’sia: Antara kemanusiaan, undang-undang dengan realiti

Jul 6, 2026 | 5:30 AM
Polis menunjukkan bahan bukti ketika sidang media mengenai kes maut akibat sate beracun di Boyolali, Jawa Tengah.

Lelaki Indonesia didakwa racun ibu mentua melalui sate ayam

Jun 9, 2026 | 8:05 PM
Penghibur tempatan Roslan Shah, yang lebih dikenali dengan nama gelaran Cik Lan, menegaskan bahawa beliau tidak mahu terlibat dalam kemelut yang membabitkan usahawan dan pempengaruh Mohammad Hussin Said, ataupun MangoBossKu.

‘Saya dah move on’: Cik Lan enggan masuk campur isu MangoBossKu, minta henti hubunginya

May 8, 2026 | 5:42 PM
Taman Warisan Melayu, pembukaan semula, program budaya

Lebih 50 program budaya, seni rai pembukaan semula Taman Warisan Melayu

Apr 22, 2026 | 9:02 PM
Anggota keselamatan berkawal ketika sebuah ambulans memasuki Hospital Karapitiya selepas serangan kapal selam ke atas kapal tentera Iran, IRIS Dena, di luar pantai Sri Lanka, di Galle, Sri Lanka, pada 5 Mac 2026.

Kapal perang Iran kedua hampiri perairan Sri Lanka selepas frigat pertama ditenggelamkan AS

Mar 5, 2026 | 6:28 PM
Dalam Islam, pertunangan bukan dianggap sebagai adat sahaja, malah amalan yang harus dilakukan sebelum akad nikah. Ia memberi peluang kepada pasangan untuk mengenali satu sama lain dari segi akhlak, keperibadian dan latar belakang keluarga. Ia juga tempoh untuk persiapan mental dan fizikal sebelum perkahwinan.

Pertunangan menurut Islam, adat Melayu

Apr 20, 2025 | 5:30 AM

Pada 29 Jun, WhatsApp mula membenarkan tiga bilion pengguna globalnya menempah nama pengguna sebelum pelancaran operasi, dengan tujuan membolehkan orang ramai melindungi privasi mereka dengan menyembunyikan nombor telefon mereka, yang kini boleh dilihat oleh semua pengguna lain.

Jika pengguna menggunakan nama pengguna, individu atau perniagaan untuk mengirim mesej buat kali pertama, mereka tidak akan melihat nombor telefonnya melainkan mereka sudah menyimpannya.

Perniagaan yang menggunakan WhatsApp untuk menghubungi pelanggan juga boleh mula menggunakan nama pengguna baru sebelum orang lain melakukannya.

Nama pengguna diberikan berdasarkan siapa cepat dia dapat.

Pengguna WhatsApp boleh terus menggunakan nombor telefon bimbit mereka jika mereka memilih untuk tidak memilih nama pengguna.

Apabila pertikaian mengenai nama pengguna berlaku, laporan terhadap penyamar boleh dihantar di laman web WhatsApp.

Platform tersebut kemudiannya akan menjalankan semakan dan mengambil tindakan.

Laporan berkaitan
Lebih 90% arahan turunkan kandungan siber jenayah libat kes penipuanFeb 28, 2026 | 12:00 PM
Mahkamah S’pura beri amaran ‘perintah mahkamah’ palsuMar 17, 2026 | 2:45 PM
Whatsappmenyamar