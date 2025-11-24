Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat, Encik Scott Bessent, kekal optimis tentang pertumbuhan ekonomi 2026 walaupun mengalami kerugian sebanyak AS$11 bilion ($14.4 bilion) akibat penutupan pemerintah selama 43 hari. - Foto REUTERS

Ekon AS kekal kukuh meski pemerintah tutup sebabkan rugi $14 bilion

WASHINGTON: Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat, Encik Scott Bessent, berkata pada 23 November penutupan pemerintah selama 43 hari telah menyebabkan kerugian kekal sebanyak AS$11 bilion ($14.4 bilion) kepada ekonomi Amerika.

Namun beliau kekal yakin terhadap ramalan pertumbuhan pada 2026 kerana kadar faedah yang semakin rendah dan pemotongan cukai.

Beliau memberitahu program Meet The Press terbitan NBC bahawa sektor ekonomi Amerika yang sensitif terhadap kadar faedah, termasuk perumahan, mengalami kemelesetan.

Namun beliau tidak melihat keseluruhan ekonomi berada dalam risiko pertumbuhan negatif.

Encik Bessent berkata lonjakan harga berpunca daripada sektor perkhidmatan dan bukan tarif besar-besaran Presiden Amerika, Encik Donald Trump.

Beliau turut menjangkakan harga tenaga yang semakin rendah akan membantu menurunkan harga secara keseluruhan.

Encik Trump beralih menumpukan isu kemampuan hidup apabila popularitinya jatuh ke 38 peratus, paras terendah sejak kembali berkuasa, menurut tinjauan Reuters/Ipsos.

Walaupun data menunjukkan kegiatan perkilangan Amerika perlahan akibat harga lebih tinggi kesan tarif import, Encik Bessent mengekalkan nada optimis.

Tinjauan pengguna oleh Universiti Michigan turut menunjukkan kekecewaan rakyat dengan kenaikan harga.

“Saya sangat yakin untuk 2026. Kami telah menyediakan asas bagi pertumbuhan kukuh yang tidak membawa kepada lonjakan harga,” tambah beliau.

Beliau berkata harga tenaga menurun pada Oktober dan jualan rumah pula meningkat, sambil menambah, pentadbiran akan terus berusaha menurunkan lonjakan harga yang kini berada pada kadar 3 peratus setahun.

Kenaikan harga juga didapati 0.5 peratus lebih tinggi di negeri ditadbir Demokrat berbanding Republikan, yang disifatkan beliau sebagai kesan peraturan lebih ketat.

Pengarah Majlis Ekonomi Negara, Encik Kevin Hassett, memberitahu Fox News 2026 dijangka menjadi “tahun yang sangat cemerlang”, walaupun suku keempat 2025 mungkin terjejas akibat penutupan pemerintah yang lama.

Pertumbuhan suku itu diramalkan sekitar 1.5 hingga 2 peratus dengan peningkatan pekerjaan sektor perkilangan.

Pemotongan tarif makanan seperti pisang dan kopi diumumkan minggu lalu selepas berbulan rundingan perdagangan.

Menurut Encik Bessent, pihaknya cuba menurunkan semua komponen kenaikan harga yang berada dalam kawalan.

Pada 19 November, Encik Trump menandatangani undang-undang menamatkan penutupan pemerintah paling lama, melanjutkan pembiayaan hingga 30 Januari.

Ini membuka kemungkinan pertarungan baru antara Demokrat dengan Republikan pada 2026.

Encik Bessent berkata Republikan patut menamatkan penghalang atau ‘filibuster’ jika Demokrat menutup pemerintah lagi, namun beliau tidak menjawab sama ada terdapat undian mencukupi.

‘Filibuster’ adalah taktik melengah-lengahkan undian untuk menyekat sesuatu undang-undang di Senat Amerika.

Beliau berkata perubahan dasar termasuk pengurangan cukai tip, cukai keselamatan sosial terhadap individu tertentu dan potongan pinjaman kereta akan meningkatkan pendapatan sebenar rakyat Amerika.

Beliau menambah pulangan cukai persekutuan dijangka meningkat pada suku pertama 2026.