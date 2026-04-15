Topic followed successfullyGo to BHku
Industri kapal persiaran Asia Tenggara raih AS$10b pada 2024
S’pura terus pacu pertumbuhan sektor sebagai hab utama rantau, sumbang hampir separuh trafik penumpang
Apr 15, 2026 | 4:56 PM
Perbelanjaan setiap penumpang kapal persiaran di rantau ini adalah 2.4 kali ganda purata sedunia, iaitu AS$2,564 ($3,260) bagi setiap lawatan, menurut satu kajian. - Foto DISNEY CRUISE LINE
Industri kapal persiaran Asia Tenggara menjana hasil pendapatan sebanyak AS$10 bilion ($12.7 bilion) pada 2024, menyumbang 5 peratus daripada keluaran sedunia.
Perbelanjaan setiap penumpang di rantau ini adalah 2.4 kali ganda purata sedunia, iaitu AS$2,564 bagi setiap lawatan, menurut Lembaga Pelancongan Singapura (STB) pada 15 April, berdasarkan Penilaian Kesan Ekonomi Pelancongan Persiaran pertama bagi Asia Tenggara.
