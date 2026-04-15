Jualan rumah privet naik 78% pada Mac, capai paras tertinggi rekod baru
Jualan rumah privet naik 78% pada Mac, capai paras tertinggi rekod baru
1,937 unit termasuk EC bertukar tangan, 1,615 unit dilancarkan
Apr 15, 2026 | 5:42 PM
Jualan rumah privet naik 78% pada Mac, capai paras tertinggi rekod baru
Jualan rumah baru meningkat 78.3 peratus tahun ke tahun bagi bulan Mac dan lima kali ganda berbanding jualan bulan Februari. Jualan telah pulih semula pada bulan Mac selepas kelembapan hujung tahun dan penurunan bermusim semasa Tahun Baru Cina. - Foto BT
Syarikat pembangunan di Singapura menjual 1,300 rumah privet pada Mac, melonjak 78.3 peratus daripada 729 unit yang dijual setahun sebelumnya, setelah lebih banyak projek membanjiri projek pasaran pasca kemerosotan.
Perangkaan oleh Penguasa Pembangunan Semula Bandar (URA) pada 15 April, menunjukkan jumlah jualan terkini, tidak termasuk kondominium eksekutif (EC), juga melambung tinggi, melebihi lima kali ganda berbanding 246 unit yang dijual pada Februari 2026.
Laporan berkaitan
Harga rumah privet naik 3.3% bagi 2025, jualan rumah baru tertinggi dalam 4 tahunJan 23, 2026 | 7:33 PM
Harga rumah privet di S’pura naik 3.4 peratus pada 2025, paling perlahan sejak 2020Jan 2, 2026 | 3:05 PM
Jualan rumah privet baru S’pura junam 86.6% pada Nov, susulan kekurangan projek baru yang besarDec 15, 2025 | 4:26 PM
Pelancaran baru dorong lonjakan jualan rumah privet pada JulAug 15, 2025 | 6:50 PM
Jualan rumah privet baru lonjak pada FebMar 17, 2025 | 4:08 PM