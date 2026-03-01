Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Seorang lelaki mengangkat gambar pemimpin agama tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ketika orang ramai berkumpul selepas Khamenei terbunuh dalam serangan Israel dan Amerika Syarikat pada hari Sabtu, di Tehran, Iran, 1 Mac 2026. - Foto REUTERS

Orang ramai membawa bendera Iran ketika mereka berkumpul selepas pemimpin agama tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, terbunuh dalam serangan Israel dan Amerika Syarikat pada hari Sabtu, di Tehran, Iran, 1 Mac 2026. - Foto REUTERS

Orang ramai meluahkan kesedihan mereka ketika mereka berkumpul di Dataran Enghelab, selepas pemimpin agama tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan terbunuh dalam serangan Israel dan Amerika Syarikat pada hari Sabtu, di Tehran, Iran, 1 Mac 2026. - Foto REUTERS

Seorang wanita memegang gambar pemimpin agama tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Dataran Enghelab, selepas beliau terbunuh dalam serangan Israel dan Amerika Syarikat pada hari Sabtu, di Tehran, Iran, 1 Mac 2026. - Foto REUTERS

Orang ramai meluahkan kesedihan mereka ketika mereka berkumpul di Dataran Enghelab, selepas pemimpin agama tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan terbunuh dalam serangan Israel dan Amerika Syarikat pada hari Sabtu, di Tehran, Iran, 1 Mac 2026. - Foto REUTERS

Seorang wanita memberi reaksi ketika orang ramai berkumpul di Dataran Enghelab, selepas pemimpin agama tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei terbunuh dalam serangan Israel dan Amerika Syarikat pada hari Sabtu, di Tehran, Iran, 1 Mac 2026. - Foto REUTERS

Orang ramai memberi reaksi sambil berkumpul di Dataran Enghelab, selepas Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei terbunuh dalam serangan Israel dan Amerika Syarikat pada hari Sabtu, di Tehran, Iran, 1 Mac 2026. - Foto REUTERS

Seorang lelaki mengangkat gambar pemimpin agama tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ketika orang ramai berkumpul selepas Khamenei terbunuh dalam serangan Israel dan Amerika Syarikat pada hari Sabtu, di Tehran, Iran, 1 Mac 2026. - Foto REUTERS

Orang ramai membawa bendera Iran ketika mereka berkumpul selepas pemimpin agama tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, terbunuh dalam serangan Israel dan Amerika Syarikat pada hari Sabtu, di Tehran, Iran, 1 Mac 2026. - Foto REUTERS

Orang ramai meluahkan kesedihan mereka ketika mereka berkumpul di Dataran Enghelab, selepas pemimpin agama tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan terbunuh dalam serangan Israel dan Amerika Syarikat pada hari Sabtu, di Tehran, Iran, 1 Mac 2026. - Foto REUTERS

Seorang wanita memegang gambar pemimpin agama tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Dataran Enghelab, selepas beliau terbunuh dalam serangan Israel dan Amerika Syarikat pada hari Sabtu, di Tehran, Iran, 1 Mac 2026. - Foto REUTERS

Orang ramai meluahkan kesedihan mereka ketika mereka berkumpul di Dataran Enghelab, selepas pemimpin agama tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan terbunuh dalam serangan Israel dan Amerika Syarikat pada hari Sabtu, di Tehran, Iran, 1 Mac 2026. - Foto REUTERS

Seorang wanita memberi reaksi ketika orang ramai berkumpul di Dataran Enghelab, selepas pemimpin agama tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei terbunuh dalam serangan Israel dan Amerika Syarikat pada hari Sabtu, di Tehran, Iran, 1 Mac 2026. - Foto REUTERS

Orang ramai memberi reaksi sambil berkumpul di Dataran Enghelab, selepas Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei terbunuh dalam serangan Israel dan Amerika Syarikat pada hari Sabtu, di Tehran, Iran, 1 Mac 2026. - Foto REUTERS

Seorang lelaki mengangkat gambar pemimpin agama tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ketika orang ramai berkumpul selepas Khamenei terbunuh dalam serangan Israel dan Amerika Syarikat pada hari Sabtu, di Tehran, Iran, 1 Mac 2026. - Foto REUTERS

DUBAI/JERUSALEM/WASHINGTON: Israel berkata ia melancarkan satu lagi gelombang serangan ke atas Iran pada Ahad, ketika rakyat Iran berdepan ketidaktentuan selepas pemimpin agama tertinggi mereka terbunuh dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel yang mengancam kestabilan Timur Tengah.

Beberapa jam selepas Washington dan Israel mengumumkan satu serangan udara telah membunuh Ayatollah Ali Khamenei dalam salah satu siri serangan terbesar ke atas Iran dalam beberapa dekad, media pemerintah Iran mengesahkan kematian pemimpin berusia 86 tahun itu pada Sabtu.

Presiden Amerika Encik Donald Trump berkata serangan itu bertujuan menamatkan ancaman Iran dan menghalangnya membangunkan senjata nuklear, sambil mempertahankan langkah berisiko yang dilihat bercanggah dengan pendiriannya menolak penglibatan Amerika di konflik luar negara.

Tentera Israel berkata serangan pagi Ahad menyasarkan sistem peluru berpandu balistik dan pertahanan udara Iran, manakala media Iran melaporkan satu letupan di Tehran.

Pada 28 Februari, Iran melancarkan ratusan peluru berpandu dan dron sebagai tindak balas, menyasarkan tentera Amerika di rantau itu serta bandar di Israel dan negara Arab yang sekutu dengan Washington, menyebabkan pembatalan penerbangan secara meluas.

Pentagon berkata tiada rakyat Amerika terbunuh atau cedera, namun kebimbangan timbul terhadap risiko baru termasuk kemungkinan serangan siber ke atas infrastruktur kritikal Amerika.

Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai dan Hotel Burj Al Arab mengalami kerosakan, dengan empat orang cedera.

Pihak berkuasa Abu Dhabi melaporkan satu kematian dan tujuh kecederaan di Lapangan Terbang Antarabangsa Zayed sebelum memadamkan kenyataan itu.

Tehran turut memberi amaran Selat Hormuz telah ditutup, mencetuskan jangkaan lonjakan harga minyak.

Kor Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran berkata angkatan bersenjata negara itu akan melancarkan operasi serangan terbesar terhadap pangkalan Amerika dan Israel.

Duta Iran ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Encik Amir Saeid Iravani, memberitahu Majlis Keselamatan ratusan orang awam terbunuh dan cedera, sambil menyifatkan serangan balas Iran sebagai mempertahankan diri.

Setiausaha Agung PBB Encik Antonio Guterres menggesa permusuhan dihentikan segera dan melahirkan kekesalan kerana peluang usaha damai telah disia-siakan.

Saksi berkata sebahagian rakyat Iran turun ke jalanan di Tehran, Karaj dan Isfahan untuk meraikan laporan kematian Khamenei, menurut video media sosial yang belum dapat disahkan.

Israel dan Amerika menyelaraskan masa serangan agar bertepatan dengan mesyuarat Khamenei dan pembantu kanannya, menurut dua sumber serta seorang pegawai Amerika.

Media Iran melaporkan beliau terbunuh ketika bekerja di pejabatnya, bersama beberapa ahli keluarga terdekat.

Pengawal Revolusi berkabung atas kehilangan “pemimpin agung”, manakala Trump menyifatkannya sebagai antara “orang paling jahat dalam sejarah”.

Encik Trump dan Perdana Menteri Israel, Encik Benjamin Netanyahu menggesa rakyat Iran agar bangkit menggulingkan pemerintah mereka.

Pakar berkata kematian Khamenei merupakan tamparan besar, namun tidak semestinya menamatkan pemerintahan ulama atau pengaruh Pengawal Revolusi.

Dalam mesyuarat Majlis Keselamatan PBB pada Sabtu, Rusia dan China mengkritik serangan itu ketika Iran sedang berunding dengan Washington.