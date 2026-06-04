Buku kanak-kanak ‘My Little Chingay Float’, yang diterbitkan oleh Persatuan Rakyat (PA), telah diterjemahkan ke bahasa ibunda, termasuk bahasa Melayu. - Foto PERSATUAN RAKYAT

Buku kanak-kanak ‘My Little Chingay Float’, yang diterbitkan oleh Persatuan Rakyat (PA), telah diterjemahkan ke bahasa ibunda, termasuk bahasa Melayu. - Foto PERSATUAN RAKYAT

Buku kanak-kanak Chingay kini dalam bahasa Melayu Karya dekatkan warisan S’pura dengan generasi muda

Bagi ramai kanak-kanak di Singapura, Perarakan Chingay mungkin dikenali melalui kereta berhias yang berwarna-warni, pakaian yang memukau dan persembahan yang meriah.

Namun di sebalik kemeriahannya, terdapat kisah tentang perpaduan, semangat kemasyarakatan dan warisan negara yang ingin diwariskan kepada generasi muda.

Kini, kisah tersebut dapat dinikmati dalam bahasa Melayu menerusi pelancaran edisi bahasa ibunda buku kanak-kanak My Little Chingay Float, yang diterbitkan oleh Persatuan Rakyat (PA).

Selain bahasa Melayu, buku itu turut diterbitkan dalam bahasa Cina dan Tamil bagi membolehkan lebih ramai keluarga meneroka kisah Chingay dalam bahasa yang dekat dengan hati mereka.

Buku yang pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggeris pada Ogos 2025 itu mengisahkan tentang kanak-kanak bernama Meena yang membina kereta berhias untuk Perarakan Chingay.

Melalui jalan cerita yang mudah difahami, pembaca diperkenalkan kepada perarakan ikonik Singapura sambil mempelajari nilai-nilai seperti perpaduan, keterangkuman dan semangat kemasyarakatan.

Pelancaran buku tersebut pada 24 Mei itu turut menjadi sebahagian daripada usaha lebih luas untuk menggalakkan budaya bercerita dalam masyarakat.

Sebagai langkah permulaan, PA akan melatih sekumpulan 50 sukarelawan pencerita yang akan menjalankan sesi bacaan interaktif dalam bahasa ibunda di prasekolah, perpustakaan awam dan acara masyarakat.

Program yang dikenali sebagai Program Pencerita Buku Kanak-Kanak Chingay itu disokong oleh beberapa rakan kerjasama termasuk Lembaga Warisan Negara (NHB) dan Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura (SUSS).

Masyarakat Melayu juga boleh menjangkakan lebih banyak kegiatan berkaitan buku itu pada masa akan datang.

Yayasan Mendaki, misalnya, akan menampilkan My Little Chingay Float sebagai sebahagian daripada program ReadySetLearn Language Explorer sempena acara Raikan Ilmu 2026.

Kegiatan seperti membina kereta berhias dan menulis poskad akan turut disertakan bagi menjadikan pengalaman pembelajaran lebih menyeronokkan untuk kanak-kanak.

Selain itu, sesi bacaan buku juga akan diadakan sempena Bulan Bahasa dan pelbagai program masyarakat lain bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang warisan Chingay.

Persatuan Rakyat (PA) melancarkan edisi bahasa Cina, Melayu dan Tamil bagi buku kanak-kanak Chingay, ‘My Little Chingay Float’, pada 24 Mei di Bangunan Perpustakaan Negara. Majlis pelancaran itu dihadiri Menteri Negara Kanan (Kebudayaan, Masyarakat dan Belia merangkap Perdagangan dan Perusahaan) Cik Low Yen Ling (barisan belakang, dua dari kiri), dan lebih 300 kanak-kanak prasekolah, sukarelawan pencerita masyarakat dan keluarga. - Foto PERSATUAN RAKYAT

Menurut PA, usaha seperti itu menjadi semakin penting sedang Singapura dan Malaysia bekerjasama dalam pencalonan Chingay ke Senarai Warisan Budaya Tidak Ketara (ICH) Kemanusiaan, yang diusahakan Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (Unesco).