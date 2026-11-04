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Sekilas Berita
Aina Abdul buru impian di pentas antarabangsa ‘Eurovision Asia 2026’
Aina Abdul buru impian di pentas antarabangsa ‘Eurovision Asia 2026’
Kenangan bersama kucing kesayangan cetus ilham lagu ‘Bluest Sky’ yang bakal dipertaruh dalam pertandingan
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Foto INSTAGRAM AINA ABDUL
Foto BH oleh FANDY RAZAK
Nov 4, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Aina Abdul buru impian di pentas antarabangsa ‘Eurovision Asia 2026’
Di sebalik penampilan gah dan persembahan penuh dramatik yang kerap menjadi trademark atau ciri khas penyanyi dan penggubah lagu Malaysia, Aina Abdul, beliau percaya kejayaan dalam industri muzik bukan datang dalam sekelip mata.
Adakalanya, seseorang anak seni mengambil masa sehingga sedekad sebelum bakat dan usaha gigih mereka mendapat perhatian.
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