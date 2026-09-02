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Aksi hebat, muslihat lebih mencengkam dalam filem ‘Chelot’
Potongan babak lima minit tanpa putus, pengarah Adrian Teh cipta detik penuh debaran
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Dalam lambakan filem aksi yang semakin kerap membanjiri pawagam sejak kebelakangan ini, pada awalnya saya menyangka Chelot tidak lebih daripada satu lagi naskhah yang hadir untuk merancakkan genre tersebut dalam pasaran.
Namun begitu, filem arahan Adrian Teh itu ternyata mempunyai beberapa tarikan tersendiri, khususnya menerusi permainan psikologi, persoalan tentang kepercayaan, kesetiaan serta dilema yang dihadapi watak utamanya.
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