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‘Anugerah 2026’ bukti bakat tempatan mampu bersinar
Peserta harus bijak pilih lagu, penonton pula bijak undi peserta berpotensi
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Usah sesekali memandang rendah bakat tempatan.
Meskipun terpaksa berdepan pelbagai cabaran, termasuk membahagikan masa antara pekerjaan dengan persekolahan, ia tidak mematahkan semangat 14 peserta terbaik pertandingan realiti tempatan, Anugerah 2026, terbitan Mediacorp Suria, untuk terus mengejar impian dalam bidang seni.
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