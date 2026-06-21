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Hyrul Anuar mahu peserta ‘Anugerah 2026’ cari identiti sendiri
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Hyrul Anuar mahu peserta ‘Anugerah 2026’ cari identiti sendiri
Selaku mentor, Juara ‘Anugerah 2005’ tekankan industri perlu pakej menyeluruh, bukan sekadar vokal lunak
Hyrul Anuar mahu peserta ‘Anugerah 2026’ cari identiti sendiri
Juara ‘Anugerah 2005’, Hyrul Anuar, berharap peserta dalam pertandingan realiti tempatan, ‘Anugerah 2026’, berani mencabar diri dengan meneroka perkara baharu dalam persembahan dan tidak terlalu selesa berada dalam lingkungan kebiasaan. - Foto INSTAGRAM HYRUL ANUAR/AZFIAN ANUAR
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Jun 21, 2026 | 5:30 AM
Selepas hampir sedekad, penyanyi tempatan, yang juga juara Anugerah 2005, Hyrul Anuar, kembali menggalas amanah sebagai mentor dalam pertandingan realiti terbitan Mediacorp Suria, Anugerah 2026.
Kali terakhir penyanyi lagu Letih itu menggalas peranan sebagai mentor dalam pertandingan berkenaan adalah pada Anugerah 2017.
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