Juara ‘Anugerah 2005’, Hyrul Anuar, berharap peserta dalam pertandingan realiti tempatan, ‘Anugerah 2026’, berani mencabar diri dengan meneroka perkara baharu dalam persembahan dan tidak terlalu selesa berada dalam lingkungan kebiasaan. - Foto INSTAGRAM HYRUL ANUAR/AZFIAN ANUAR