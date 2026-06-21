Selepas hampir sedekad, penyanyi tempatan, yang juga juara Anugerah 2005, Hyrul Anuar, kembali menggalas amanah sebagai mentor dalam pertandingan realiti terbitan Mediacorp Suria, Anugerah 2026.

Kali terakhir penyanyi lagu Letih itu menggalas peranan sebagai mentor dalam pertandingan berkenaan adalah pada Anugerah 2017.

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