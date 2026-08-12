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Big Stage X Rocketfuel: Mungkinkah pemilik ‘pakej’ lengkap jadi juara?
Lagu bermutu, aura bintang penentu kejayaan sebenar
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Aug 12, 2026 | 5:30 AM
Semakin hari, semakin berdebar jiwa raga peserta program realiti Astro, Big Stage X Rocketfuel, yang kini menuju ke garisan penamat.
Persoalannya, siapakah yang bakal bergelar juara musim ini?
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