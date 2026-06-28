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Buah tangan terbaru Shae, ‘Akadmu’, satukan bakat Nusantara
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Buah tangan terbaru Shae, ‘Akadmu’, satukan bakat Nusantara
Bakal adakan sesi kenal suai, ‘Meet & Greet with Shae’, Ogos ini di S’pura
Buah tangan terbaru Shae, ‘Akadmu’, satukan bakat Nusantara
Penyanyi Indonesia, Shae, sedang mempersiapkan buah tangan terbaharu buat peminat berjudul, ‘Akadmu’. Ia merupakan kerjasama sulungnya bersama syarikat penerbitan muzik berpangkalan di Singapura, Bhuana Gema Studio. - Foto INSTAGRAM NONASHAE
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Jun 28, 2026 | 5:30 AM
Meskipun berdarah kacukan Australia dan Riau, penyanyi Indonesia, Shae, membesar dengan perasaan seolah-olah tidak pernah benar-benar mempunyai tempat untuk dirinya sendiri.
Di Indonesia, beliau dianggap terlalu ‘Australia’.
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