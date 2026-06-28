Meskipun berdarah kacukan Australia dan Riau, penyanyi Indonesia, Shae, membesar dengan perasaan seolah-olah tidak pernah benar-benar mempunyai tempat untuk dirinya sendiri.

Di Indonesia, beliau dianggap terlalu ‘Australia’.

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