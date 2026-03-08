Pengguna Berdaftar
Marsha: Dulu orang tak sedar saya penyanyi...
Penyanyi lagu ‘Hening Rindu’ lebih rela hasilkan lagu malar segar daripada mengejar lagu yang tular
Mar 8, 2026 | 5:30 AM
Penyanyi serta pelakon Malaysia, Marsha Milan, melihat rezekinya lebih berpihak kepada kerjaya dalam bidang muzik berbanding soal memulakan kehidupan berkeluarga. - Foto INSTAGRAM MARSHA MILAN
Selepas meraih kemenangan pada Anugerah Juara Lagu ke-39 (AJL39) menerusi lagu Hening Rindu, penyanyi dan pelakon berketurunan Sabah, Marsha Milan, atau nama sebenarnya, Marsha Milan Londoh, merasakan semakin banyak peluang terbuka dalam kerjaya seninya.
Pada masa sama, kemenangan itu turut menghadirkan rasa lega kerana seolah-olah mengingatkan orang ramai dirinya masih aktif dalam bidang nyanyian, selain lakonan.
Laporan berkaitan
Naib Juara GV12, Mendua, janji takkan ‘menghilang’ lagiJan 21, 2026 | 5:30 AM
‘Atas Nama Cinta’, Rossa gigih harungi cabaran seni lebih 25 tahunMar 1, 2026 | 5:30 AM
Jaclyn Victor kongsi rahsia bahagia sebagai isteri kali keduaJan 28, 2026 | 5:30 AM